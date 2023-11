Haushaltsberatungen Alpener Grüne wollen alte Gebäude sanieren

„Mit dieser kleinen finanziellen Unterstützung bringen wir junge Familien nach Alpen und halten junge Familien in der Gemeinde Alpen“, so Nienhaus. So bringe die Politik Familien Wertschätzung entgegen, untermauere ihre Wahl für Alpen und stärke das Image, familienfreundlich zu sein. Die bisher eingestellte Fördersumme im Haushalt von 25.000 Euro sei für die nächsten fünf Jahre vergeben. Man habe interessierten Familien bereits eine Absage erteilen müssen.