Kommunalwahl in Alpen : Grüne wollen Radeln auf der Bönninghardt sicherer machen

Alpen Bürgermeister-Kandidat Peter Nienhaus und Team suchen den Dialog. Auf dem Schanzenhof informierten sie sich über Bio-Landbau und ein Wildbienen-Projekt.

Der Kiesabbau werde seit der Abgrabung an der Autobahn (Kreis Kleve) hier Stück für Stück weiter vorangetrieben und sei auf Alpener Gebiet angekommen. Schon bei der Stellungnahme zur ersten Abgrabung auf Alpener Terrain hätten sich die Grünen dagegen gestellt, erinnert Nienhaus, und damals davor gewarnt, „dass uns das irgendwann auf die Füße fallen wird“. Doch die Mehrheit im Ausschuss (CDU, FDP und SPD) hätte ihr Einverständnis mit der Abgrabung signalisiert. Das habe nun dazu geführt, dass der Regionalverband Ruhr (RVR) die in den Blick genommene Fläche als „Erweiterung“ und nicht als „Neuaufschluss“ betrachte.

Die nächsten Veranstaltungen „Grüne im Dialog“ sind am Samstag, 5. September, von 11 bis 14 Uhr am Bücherschrank an der Ecke Lindenallee/Adenauerplatz und am Sonntag, 6. September, von 10 bis12 Uhr in Menzelen-Ost am Markt.