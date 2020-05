Energiewende : Alpener FDP sieht neue Windräder sehr kritisch

Alpen Im Alpener Gemeinderat geht es am Dienstag um die Ausweisung neuer Windkraft-Konzentrationsflächen. Die Liberalen haben Bedenken und fordern eine umfassende Information der Bürger.

Der Gemeinderat Alpen befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag mit der möglichen Ausweisung neuer Windkraft-Konzentrationsflächen. Dort sollen, sofern der Rat jetzt und im folgenden Verfahren zustimmt, mehrere neue Windkraftanlagen entstehen. „Mit den jetzt in Alpen befindlichen Windrädern“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Hommen, „haben diese neuen Anlagen nur wenig gemein.“ Sie werden deutlich höher werden, sagt Hommen.