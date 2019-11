Mobilität auf dem Lande : Alpens Bürgerbus fährt jetzt auch bis Xanten-City

Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi) Der Alpener Bürgerbus hält jetzt auch in der Xantener Innenstadt. Ältere Patienten können so besser zum Arzt kommen.

Alpen/Xanten Der Bürgerbusverein Alpen dehnt seine Route aus. Neuer Fahrplan gilt von Montag, 4. November, an.

Der Bürgerbus Alpen dehnt wenige Wochen, bevor er in sein 20. Jahr hineinrollt, seine Tour aus. Von Montag, 4. November, an fährt er bis ins Zentrum nach Xanten. Der Bus hatte bereits die kommunale Grenze überschritten, bislang aber war aber am Krankenhaus Endstation. Nun also bis ins Zentrum der Nachbarstadt.

„Wir wollen den Menschen, die nicht so beweglich sind, zu mehr Mobilität verhelfen“, erläutert Josef van Beek, Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Er hat am Mittwoch, sozusagen in letzter Minute, das Einverständnis der Niag erhalten. „In Xanten sind viele Arztpraxen, so dass der zusätzliche Service Sinn ergibt“, so van Beek weiter.

Fahrgäste sollten allerdings den Bürgerbus-Fahrplan genau studieren, denn einige Fahrten enden weiter bereits in Veen und fahren nur bei Bedarf weiter nach Xanten, wo neben dem Krankenhaus nun auch die Haltestellen Schrammshof, Mauritiusstraße und Gymnasium dazu kommen. Fest im Fahrplan für den Xantener Ast, unabhängig vom konkreten Bedarf, sind Halte zwischen 11.21 (Schrammshof) bis 11.27 Uhr (Gymnasium) sowie zwischen 14.18 (Schrammshof) und 14.24 Uhr (Gymnasium). Um 10.19, 12.19, 16.19 und um 18.19 Uhr ist an der Kirche St. Nikolaus in Veen Endstation.