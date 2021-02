Solidarität in der Corona-Krise : Aktionsbündnis ist jetzt ein Verein

Alpen Das neue Helfernetzwerk für Unternehmen könne noch keine Spendenquittungen ausstellen, sagt der Vorstand. Die nächste Aktion soll Friseuren in Alpen helfen.

Am Anfang stand die Idee, dann kamen die ersten Aktionen, jetzt hat sich das Bündnis als Verein gegründet. Am Dienstag hat online die Gründungsversammlung für das „Aktionsbündnis Niederrhein“ stattgefunden. Das versteht sich, wie berichtet, als Netzwerk von Unternehmen und Personen, die halbwegs unbeschadet durch die Pandemie-Krise gekommen sind und nun Betrieben unter die Arme greifen möchten, die in Not geraten sind.

Die ersten Solidaritätsaktionen laufen nach Angaben des Vereins gut an. So hat das Bündnis den vom Lockdown gebeutelten Süßwarenladen „Chuches“ in Xanten geholfen, Bonbontüten zu packen, um so wieder Einnahmen zu generieren. Aktuell ist eine Aktion fürs Friseurhandwerk in Alpen geplant. Erste Spenden seien dem Konto des Bündnisses gutgeschrieben worden.