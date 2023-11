Hobby- und Handwerkermarkt in Alpen Originelles aus der Wichtelwerkstatt

Bei den jungen Ausstellern bot Felix Hörwath (9) verschiedene Wichteltüren, Wichtelzubehör und Postkarten an, die er gebastelt hatte. Über das Netz holte er sich die Bastelanleitungen. „Das ist ein tolles Gefühl, wenn den Besuchern meine Sachen gefallen. Am besten verkauft habe ich bisher die Wichtelpostkarten“, erklärte er. Seine Mutter Tanja hat sich ebenfalls begeistern lassen. „Ein richtiges Projekt, an dem zu Anfang die Kalkulation stand, um dann die Preise festzulegen. Die Kinder mussten organisieren, so die Deko für die Tische und auch das Wechselgeld für ihre Kassen. Alles hatte positiv mit Schule zu tun, die durch den Offenen Ganztag mittlerweile Lebensort ist.“