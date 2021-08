Explosive Funde aus dem Weltkrieg : Zwei Granaten in Alpen kontrolliert gesprengt

Alpen Der Kampfmittelräumdienst hat am Sonntagmorgen in Alpen zwei Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die explosiven Gegenstände sind fast zeitgleich am Samstagnachmittag gefunden und der Alarmbereitschaft des Ordnungsamtes gemeldet worden.

Der Kampfmittelräumdienst hat am Sonntagmorgen in Alpen zwei Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die explosiven Gegenstände sind fast zeitgleich am Samstagnachmittag gefunden und der Alarmbereitschaft des Ordnungsamtes gemeldet worden. Das hat Michael Hartjes, zugleich Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Alpen, am Dienstag auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt. Der eine Sprengkörper war auf der Bönninghardt aufgetaucht. Eine Anwohner war beim Setzen von Randsteinen auf eine Panzergranate gestoßen, so Hartjes. Die andere Granate, sie war noch etwas größer, hatte ein Landwirt in Veen vermutlich auf dem Weg zum Melken auf einer Wiese entdeckt. Beide Funde wurden von den Fachleuten als explosiv eingestuft, so dass sie nur über eine kurze Strecke transportiert werden konnten. Beide Granaten wurden in eine Sandgrube eines Unternehmens auf der Bönninghardt gebracht. Dort haben die Kampfmittelexperten sie einen Meter tief eingegraben und kontrolliert gezündet. Es gab einen Knall, Sand stob hoch. Nach der Kontrolle war der sonntägliche Einsatz beendet.