Polizei bittet um Zeugenhinweise Kripo fahndet nach Einbrechern von der Bönninghardt

In den frühen Morgenstunden des Samstags haben sich kurz vor 2 Uhr zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf der Hoerstgener Straße auf der Bönninghardt verschafft. Im Haus haben die beiden, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, sämtliche Räume sowie einen angrenzenden Stall nach Diebesgut durchsucht. Ob sie Beute gemacht haben, lässt die Polizei offen. Nur einige Häuser weiter, ebenfalls auf der Hoerstgener Straße, haben wenig später, gegen 2.30 Uhr, ebenfalls zwei Täter versucht, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Bewohner wurden durch die Geräusche der Täter jedoch rechtzeitig aufmerksam und informierten die Polizei, bevor die Täter in ihr Haus eindringen konnten. Erst am Abend zuvor waren zwei Männer im Garten der Alpener gesichtet worden. Daher rückte die Polizei umgehend aus. Die Einbrecher hatten beim Eintreffen des Streifenwagens schon das Weite gesucht. Sie flüchteten in unbekannte Richtung, so die Polizei. Die Täter, zwei Männer, werden in beiden Fällen so beschrieben: 1,80 bis 1,90 Meter groß, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Tel. 02842 934-0 entgegengenommen.