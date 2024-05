Alpen gibt Zuschuss SV Menzelen bekommt neue Toilettenanlage

Lange hat der Sportverein Menzelen darauf gewartet, am Dienstagabend stellten die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses die Weichen dafür: Am Platz vom SV Menzelen an der Neue Straße 1 soll sich durch den Neubau einer WC-Anlage die Lage an der Toilettenfront entschärfen.