Das ist zum Straßenfest in Alpen geplant 13 Stunden Programm zwischen Kirche und Kirche

Alpen · Auf der Burgstraße in Alpen ist am Samstag, 24. August, mächtig was los. Das Straßenfest ist ein Höhepunkt der 950-Jahr-Feier der Gemeinde. Was Besucher wissen sollten.

15.08.2024 , 16:40 Uhr

Die Berliner Partyband „Right Now“ will zum Straßenfest in Alpen von 20 Uhr bis Mitternacht die Hauptbühne rocken. Foto: HVV Alpen

Das Straßenfest in Alpen am Samstag, 24. August, markiert einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr der 950 Jahre alten Gemeinde. Die Organisation hat der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) übernommen, der selbst sein 50-jähriges Bestehen feiert. Doch eine Vielzahl von Alpener Vereinen und Gastronomen gestalten das Programm mit, sodass Besucher sich auf 13 Stunden Unterhaltung zwischen den beiden Kirchen im Ortskern freuen können. Von 11 bis 24 Uhr ist auf der Burgstraße mächtig was los. Auf gleich zwei Bühnen werden verschiedene Akteure das Publikum begeistern. Die Hauptbühne ist neben der Sparkasse aufgebaut. Dort wird das Straßenfest auch um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter der Leitung der Pastöre Hartmut Becks und Dietmar Heshe eingeleitet. Die musikalische Begleitung erfolgt durch die Kirchenchöre der Gemeinden. Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Ahls und den HVV-Vorsitzenden Franz-Josef Spölmink reichen sich die Vereine sowie örtliche und ortsfremde Bands auf den Bühnen die Klinke in die Hand. Von Musik, Akrobatik und Tanz wird es eine Vielzahl von Darbietungen geben. Der Elferrat macht genauso mit wie der Martonairchor. Zu viel wollen die Organisatoren des HVV aber gar nicht verraten. „Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie vorbei“, werben sie. Ein paar Highlights nur sollen an dieser Stelle genannt werden: Einen besonderes stimmungsvollen und interaktiven Auftritt versprechen die Musiker von Alpen-Home unter der Leitung von Judy Baily. „Es darf gesungen werden“, lautet das Motto des Mitmachkonzertes. Und damit möglichst viele Menschen mitmachen können, fanden bereits mehrere Workshops statt. Der Auftritt startet gegen 18 Uhr an der Hauptbühne mit einem Flashmob. „Wir werden aus allen Ecken singend und tanzend zur Bühne strömen und dort ein paar Lieder zusammen mit anderen Alpenern singen“, wie Teilnehmerin Inga Mosters bei einem Workshop verriet. Und natürlich wird die Hymne „Alpen – Mein Ort“ dabei eine zentrale Rolle spielen. Hauptact des Abends wird die Berliner Partyband „Right Now“ sein, die von 20 Uhr bis Mitternacht mit mitreißender Musik zum Tanzen animiert. Spannend hört sich auch das Angebot des Ferienhilfswerks an. Die Einrichtung der St. Ulrich Kirchengemeinde plant eine Dorfwette gegen die Gemeindeverwaltung, „um den Teamgeist und die Gemeinschaft in Alpen zu stärken“, wie es heißt. Doch nicht nur auf den Bühnen, auch auf der Straße ist viel los. Alpener Vereine präsentieren sich und bereiten ein Programm für die ganze Familie vor Es gibt von Hüpfburgen über Kinderschminken, von Torwandschießen bis zum Kistenklettern in der katholischen Kirche zahlreiche Angebote für Kinder. Alpener Gastronomen und auch auswärtige Anbieter sorgen dafür, dass der Magen nicht knurrt. Die Gemeinde Alpen rechnet mit einem Besucherandrang von 1500 bis 3000 Menschen, besonders in den Abendstunden. Damit es auch im Gedränge ungefährlich zugeht, gilt während der gesamten Veranstaltung striktes Glasverbot. Als Parkfläche steht in der Zeit von 11 bis 18:30 Uhr der Mitarbeiterparkplatz der Firma Lemken zur Verfügung. Die Zu- und Ausfahrt erfolgt über die Drüpter Straße. Von dort ist ein Shuttleservice mittels Planwagen und Traktor eingerichtet. Haltestellen sind Lemken Mitarbeiterparkplatz – Lemken Agroforum – Alpen Motte/Netto. Bei dem Alpener Landmaschinenhersteller findet parallel zum Straßenfest in der Zeit von 9 bis 16 Uhr der „Tag der Ausbildung“ statt. Interessenten können sich im Agroforum an Ständen informieren, die Maschinenausstellung besuchen sowie mit aktuellen Azubis sprechen. Das Straßenfest ist ursprünglich in den frühen 70er-Jahren anlässlich der Fertigstellung der Umgehungsstraße ins Leben gerufen worden. Seit mehr als 20 Jahren fand es nun aber nicht mehr statt. Die Neuauflage zum runden Gemeindegeburtstag wird mit Spannung erwartet.

(beaw)