Akkordeonorchester Veen : Zum Jubiläum trifft Magie auf Musik

Die Vorsitzende des Akkordeonorchesters Veen, Irmgard Höpfner, bei der letzten Probe. Die Musiker planen einige Überraschungen fürs Konzert. Foto: AOV

Veen Meisterzauberer Peter Vohralik aus Düsseldorf tritt beim Jubiläumskonzert des Akkordeonorchesters Veen am Sonntag, 6. November, auf. Die Musiker versprechen weitere Überraschungen.

„Einfach Zauberhaft“ Das war der spontane Gedanke der Vorsitzenden des Akkordeonorchesters Veen (AOV), Irmgard Höpfner, als sie Peter Vohralik zum ersten Mal begegnete. Das Orchester hat den Düsseldorfer Meisterzauberer, der auch Mitglied im Magischen Zirkel Deutschland ist, bei einer Zaubernacht im Landcafé Gietmann in Veen kennengelernt.

Die Chemie stimmte auf Anhieb. Sofort seien sich alle einig gewesen, dass ein gemeinsamer Auftritt ein weiteres Highlight in der mehr als 50-jährigen Vereinsgeschichte werden könnte. Dass dieser Termin coronabedingt nun so lange auf sich warten musste, konnte damals noch keiner absehen. Irmgard Höpfner: „Unser Jubiläumskonzert haben wir 2019 im Pädagogischen Zentrum der Alpener Sekundarschule gegeben. Dann konnten wir wegen Corona nicht mehr auftreten und jetzt steht das PZ nicht zur Verfügung, weil die Schule saniert wird.“ Ausweichspielort ist nun die Scheune des Spargelhofs Schippers in Veen an der Tackenstraße 14.

Das AOV wird gemeinsam mit Peter Vohralik ein magisches Konzert geben. Neben Solo-Auftritten des Akkordeonorchesters mit 25 Spielern und Spielerinnen und des Nachwuchsorchesters wird auch der Zauberer einige wirklich überraschende Zauberkunststücke vorführen. Gemeinsam geprobt wurde schon.

Die Dirigentin des Orchesters, Steffie van Bebber, hofft, dass sie während der gemeinsamen Auftritte aller Akteure nicht versehentlich verzaubert wird. Das AOV möchte diesen Rahmen nutzen, um ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern. Der Spieler Bernd Zacharias wird für 50-jährige Treue zum Instrument und zum AOV geehrt – einmalig in der Geschichte des AOV. Zu diesem Jubiläum hat sich nicht nur der Verein, sondern auch Bernd Zacharias selber etwas ganz Besonderes als Überraschung ausgedacht. „Was das ist, wird noch nicht verraten, sonst wär’s ja keine Überraschung mehr“, sagt Irmgard Höpfner augenzwinkernd.

Der Orchesterverein bleibt auch beim Thema Nachwuchs am Ball. „Wir haben an der Veener Grundschule die Werbetrommel für unsere neuen Anfängerkurse gerührt“, so Vorsitzende Irmgard Höpfner. „Und wir haben sieben neue Kinder gefunden, die jetzt ausgebildet werden.“

Das Konzert findet am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr, in der Scheune des Spargelhofs Schippers, Tackenstraße 14, in Veen statt. Wie üblich beim Akkordeonorchester Veen ist der Eintritt frei.

(up)