Ehrenamt in Alpen : Wertschätzung für Seniorenarbeit

Alpen Die Zins-Erträge aus der Helmut-de-Lattré-Stiftung helfen Vereinen in der Gemeinde Alpen, auch wenn sie momentan nicht mehr so üppig ausfallen.

Vertreter von acht in Alpen sehr aktiven Seniorengemeinschaften waren jetzt nicht nur in das Pfarrzentrum St. Walburgis in Menzelen-Ost gekommen, um bei Kaffee und belegten Brötchen einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Ein Grund war sicherlich auch, dass der Vorstand der Helmut-de- Lattré-Stiftung in seiner Sitzung über die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel auch diesmal beschlossen hat, die ehrenamtlich geführten Gemeinschaften in der Gemeinde mit jeweils 200 Euro finanziell zu unterstützen.