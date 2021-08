Blühende Paradiese in Alpen : Positive Bilanz nach der Aktion offene Gartenpforte

Blühende Paradiese in Alpen

Alpen Die Bilanz des Aktion für Gartenliebhaber in Alpen fällt ausgesprochen positiv aus. Das macht Lust auf den nächsten Sommer. Aber vorher stehen die Pforten noch mal offen.

Zum zweiten Mal hatte die Gemeinde Alpen im Juli einen Tag der offenen Gärten in der Gemeinde organisiert. Mit Erfolg. Die beteiligten Betriebe und Garteninhaber waren „sehr zufrieden“ mit der Veranstaltung, heißt es jetzt aus dem Rathaus. Bei einem Nachtreffen in der vergangenen Woche haben die Anbieter nochmal über den schönen Gartentag gesprochen und Pläne für die nächste Veranstaltung im kommenden Jahr gemacht. Außerdem besuchte man sich gegenseitig in den Gärten und fachsimpelte über die ein oder andere Pflanze und künftige Gartenideen. Alle freuen sich schon auf die dritte Auflage im nächsten Jahr.