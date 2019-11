Magischer Zirkel Duisburg/Oberhausen : Das „Wie“ blieb das Geheimnis der Zauberer

70 Jahre Magischer Zirkel Duisburg/Oberhausen: Als der Vorhang für die Shows im Veener Landhaus Gietmann fiel, flog zur Feier des Abends Konfetti. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Der Magische Zirkel präsentierte zu seinem 70-jährigen Bestehen ein tolles Bühnenprogramm im Veener Landhaus Gietmann.

Dicht besetzt sind die Reihen im Landhaus Gietmann in Veen. Zum achten Mal hatte der Magische Zirkel Duisburg/Oberhausen zur Night of Magic eingeladen. Eine dreistündige Show, die zum Lachen, Staunen und Wundern einlud. Dabei kamen die Gäste voll auf ihre Kosten, genossen den Flitter- und Konfettiregen, staunten über Philipp Astor in der Rolle eines französischen Kochs, der mit diversen Küchengerätschaften und Zutaten zu jonglieren wusste.

Humorvoll, leicht und locker führte Andreas Lesch das Publikum durch das Programm, bereitete auf die Highlights vor und holte sich auch Unterstützung auf die Bühne. Raus aus der alltäglichen Komfortzone und rein in eine unterhaltsame und spannende Show – gepaart mit Comedy, das gelang bei der Night of Magic. Alle gingen mit, freuten sich über gelungene Auftritte, die ihnen jedoch auch Kopfzerbrechen bereiteten. Die Frage nach dem „Wie“ blieb unbeantwortet, beispielsweise, wenn Hausherr und passionierter Zauberkünstler Willy Gietmann mit einer kleinen Federboa namens „Pink Lady“ seine Gäste in Staunen versetzte. Den kurzen pinkfarbigen Federwurm packte er in eine Glasflasche, drehte und wirbelte sie, um dann dem Publikum einen völlig leeren Behälter zu zeigen. Ähnlich turbulent und vor den Augen des Publikums ließ er Spielkarten verschwinden, die an anderer Stelle wieder zum Vorschein kamen. Aber wie?

Lukas Knipping faszinierte das Publikum mit seinen unglaublichen Knoten-Tricks. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Magischer Zirkel feiert sein 70-jährges Bestehen Institution Der Magische Zirkel Duisburg/Oberhausen ist eine Vereinigung von Zauberern. Bereits zum achten Mal, immer im November, gastiert der Zirkel im Veener Landhaus Giftmann. Die Veranstaltungen am Freitag und Samstag waren ausverkauft. Der Zirkel wurde 1949 in Oberhausen gegründet und feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen.

Von Zaubernummer zu Zaubernummer steigerte sich das Programm, holte den orientalischen „Großen Meister“ auf die Bühne, der sich ganz auf die Kraft der Gedanken zu konzentrieren schien und vor Gefahren sich nicht scheute. Der Magsche Zirkel feiert in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen, wie ihr Leiter Klaus Stahlberger im RP-Gespräch erzählte. Seit 29 Jahren hat er die Fäden in der Hand. „Gegründet wurde der Zirkel 1949 in Oberhausen“, so Stahlberger. Dass die Qualität gleichbleibend hoch ist, sich in den verschiedenen Bereichen der Zauberei sogar noch steigern konnte, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Keine altmodischen Zauberkunststücke, sondern Entertainment gepaart mit Zauberei bestimmen heute das Tagesgeschäft.

Hausherr Willy Gietmann zauberte nicht nur, er sorgte in den Pausen auch für Musik. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Dem Zirkel gehören 22 Mitglieder an. Darunter auch Julia Nachtigall, die ihr Publikum als Mary Poppins bezauberte. Sie ließ Tücher verschwinden, kombinierte Seilabschnitte neu und als großes Ganzes. Auch in diesem Fall bleibt das „Wie“ ihr Geheimnis und das der Zunft. „Uns ist es immer wichtig, unser Publikum mit einer anspruchsvollen Show zu unterhalten“, so Stahlberger, der den Gästen aus Veen und dem Umland hohes Lob aussprach: aufmerksam, konzentriert und begeisterungsfähig, so sein Urteil.