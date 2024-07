Bauern in Not Nasse Böden verderben Ernte

Sonsbeck/Xanten/Alpen/Rheinberg · Dieses Jahr sind die Landwirte am Limit. Durch den vielen Regen sind die Erträge bei der Ernte durchweg schlechter als in den Jahren zuvor. Die wenigen heißeren Sonnentage reichen nicht aus, um genügend gegenzuwirken. Es kommt auch auf die Qualität der Böden an.

21.07.2024 , 12:02 Uhr

Am Kolksee in Wallach zeigt sich das ganze Ausmaß: Das Feld ist vom hohen Grundwasser und den starken Regen zu einem See geworden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Silvia Decker