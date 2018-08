Alpen/Xanten: Ein gemeinsamer Besuch in der alten Kaiserstadt Aachen

Ein gemeinsamer Besuch in der alten Kaiserstadt Aachen

Ein Besuch in einer der traditionellen Aachener Printenbäckerei gehörte auch zum Programm des VdK. Foto: VdK

Alpen/Xanten Die beiden VdK-Ortsverbände Alpen und Xanten haben gemeinsam eine Tagesfahrt nach Aachen unternommen. Erste Station in der ehemaligen Kaiserstadt war die Printenbäckerei Klein. Dort erhielten die Besucher Einblicke in die Herstellung der weltberühmten Köstlichkeit.

Frisch gestärkt folgte in drei kleinen Gruppen eine Führung durch die Altstadt, die schließlich am Aachener Rathaus endete. Die beiden Vorsitzenden Ute Scheffran vom Ortsverband Alpen und Volker Markus vom Ortsverband Xanten waren sich mit den Mitreisenden einig, dass die erfolgreich gestartete Kooperation mit einer weiteren Fahrt zum Neanderthal-Museum (wir berichteten) fortgesetzt werden soll. Anmeldungen für diese Fahrt nimmt von sofort an Hülser-Reisen unter der Telefonnummer 02855 969618 entgegen.