Schulverkehr in Alpen : Firma reagiert auf Vorwurf von Eltern

Kinder warten an der Haltestelle in Bönninghardt auf den Bus. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen/Xanten Eltern beklagen, dass ihre Kinder auf dem Heimweg regelmäßig den Bus verpassen würden, weil dieser zu früh losfahren würde. Das Xantener Unternehmen Verhuven macht einen Vorschlag zur Lösung des Problems.

Das Xantener Bus-Unternehmen Verhuven bittet die Eltern von Kindern in Alpen dafür um Entschuldigung, dass der Bus zweimal zu früh losgefahren ist und dadurch die Schüler ihren Anschluss verpasst haben. Das dürfe nicht passieren, sagte Theo Verhuven junior. Die Ursache für den Ärger in Alpen sei aber ein anderes, ein grundsätzliches Problem. Die Linien 67 und 41 erreichten die Haltestelle manchmal später als geplant, und der Anschlussbus könne dann nicht warten, sonst werde der Fahrplan nicht eingehalten. Für die Verspätung gebe es zwei unterschiedliche Gründe. Die Linie 41 komme aus Xanten und sei mittags nach der Schule voll besetzt. An jeder Haltestelle würden Kinder aussteigen. Deshalb könne der Bus die Strecke bis Alpen gar nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen. Dieses Problem lasse sich nur lösen, wenn das Fahrzeug in Xanten einige Minuten früher losfahren könne, aber dafür müsse erst der Fahrplan geändert werden. Das wiederum müsse die Bezirksregierung genehmigen. Die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) hatten am Dienstag erklärt, dass sie die Abfahrtzeiten der betroffenen Linien 41 und 38 prüfen, dass aber eine Änderung frühestens mit dem nächsten Fahrplanwechsel im Dezember möglich sei – vorausgesetzt, die Genehmigungsbehörde stimme zu.