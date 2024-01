Wunschbaumaktion Alpener schenken 150 Senioren Freude

„Es hat wieder geklappt“, meldet Hommen stolz und erleichtert zugleich. „Es konnten alle Wünsche erfüllt werden.“ Der Nikolausmarkt am Rathaus sei wieder eine ideale Gelegenheit gewesen, Wunschsterne in den Weihnachtsbaum zu hängen. Dabei verstetigt sich der Eindruck, dass sich Seniorinnen und Senioren vor allem Dinge des täglichen Bedarfs wie ein Deo, ein Halstuch, ein Parfum oder ein Buch wünschen. Alles Gegenstände, die günstiger als der festgelegte Betrag von 20 Euro sind. Eine Bratpfanne mit Deckel war mit das Skurrilste, was auf den Wunschzetteln zu finden war. Auch dafür hat sich ein Wunscherfüller gefunden.