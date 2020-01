Geschenkaktion in Alpen : Wunschbaumaktion für Senioren war ein großartiger Erfolg

Alpen Mit überschaubaren 40 Wünschen im Jahr 2018 gestartet, hatten Birgit Hommen und Monika Knüppel vom Alpener Senioren-Wunschbaum vergangenes Jahr die große Aufgabe, 135 Wünsche von Senioren zu erfüllen.

„Der Nikolausmarkt war ideal, um Wunschsterne in den Weihnachtsbaum vorm Rathaus zu hängen. Dafür ein herzlicher Dank an die Gemeinde Alpen.“ Auch bei der zweiten Auflage der Aktion waren die Wünsche vielfältig. So standen unter anderem Hörbücher in polnischer und türkischer Sprache, Fan-Artikel der TSG Hoffenheim und von Borussia Dortmund auf den Sternen. Ebenso Porzellanpuppen, Schals, Uhren und Parfums.