Workshop in Alpen zu Streuobstwiesen Wie Obstbäume gesund bleiben

(bp) Dem Thema Streuobstwiesen und ihrem Schutz widmeten sich in diesem Jahr bereits zwei Veranstaltungen einer Workshopreihe der niederrheinischen Leader-Regionen. Zum Streuobstwiesenfest am Sonntag, 24. September, findet in Alpen jetzt der dritte und letzte Workshop der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr statt.