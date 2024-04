Ungebremster Kaufkraftabfluss Alpens Einzelhandel – Der Rat scheint ratlos

Alpen · Der preisgekrönte Entwurf eines attraktiven Supermarktes in Kombination mit mehr als 30 Wohnungen kommt einfach nicht vom Fleck. Doch es scheint mächtig was in Bewegung zu geraten auf der Brache am Willy-Brandt-Platz. Was genau, bleibt hinter verschlossenen Türen. Vorerst.

Still ruht der See: Auf dem Willy-Brandt-Platz parken Autos. Wann hier was gebaut wird, ist weiter völlig offen. Das Interesse von Investoren an der Brachfläche aber wächst. Foto: Armin Fischer (arfi)