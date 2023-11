Debatte um Mehrwertsteuer Alpener Wirte befürchten Kneipensterben

Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern, wurde der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt. Diesen Rabatt will die Bundesregierung zum neuen Jahr zurücknehmen. Unter dem Motto „Nur zwölf Prozent oder Niedergang unserer Gastro-Kultur“ lud die MIT (Mittelstands- und Wirtschaftsunion) in Alpen die ortsansässigen Wirte am Dienstag zu einer Diskussionsrunde in die Bönninghardter Gaststätte Thiesen ein. Deren Vorsitzender Karl Hofmann war froh, überhaupt noch einen Gastgeber für rund ein Dutzend Personen gefunden zu haben: „Ich habe fast nur Absagen bekommen, weil sich das für die Wirte nicht lohnt.“