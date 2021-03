Energiewende in Alpen : Alpen will Windzonen-Pläne offenlegen

Die drei Windriesen gehören seit gut 20 Jahren zur Skyline von Veen. Bald sollen sich auf drei weiteren Flächen in Alpen Rotoren drehen dürfen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Alpen Alpen will steuern: Die planerische Ausweisung von Konzentrationsflächen soll den Wildwuchs beim Bau von Windmühlen im Gemeindegebiet verhindern.

Die Gemeinde Alpen will Dampf machen und möglichst noch vorm Sommer Konzentrationszonen für Windenergie im Flächennutzungsplan ausweisen. Das hatte Bürgermeister Thomas Ahls Ende Februar im Rat angekündigt. Am Dienstag hat die Verwaltung mitgeteilt, die Offenlage der Planunterlagen im Amtlichen Mitteilungsblatt am Freitag bekannt zu machen. Zur Einhaltung der Corona-Regeln einzuhalten, bittet der Bürgermeister darum, Termine zu Einsichtnahme der Unterlagen vorzugsweise online unter https://tevis.krzn.de/tevisweb010/ zu vereinbaren.

Ahls hat im Rat berichtet, dass das langwierige Planverfahren so weit gediehen sei, dass die Gemeinde nun mit der Offenlage den nächsten formalen Schritt gehen könne, so um das ganze Paket möglichst noch vor der politischen Sommerpause auf den Weg zu bringen. Der Bürgermeister hatte sich zuversichtlich geäußert, dass gesetzliche Änderungen, die sich in NRW gerade abzeichnen, eingearbeitet werden können. Dabei geht’s auch um die Abstände zur Wohnbebauung. Seit Februar 2017 werden drei ausgeguckte Windfarm-Flächen (insgesamt 110 Hektar) für eine unterschiedliche Anzahl von Windrädern untersucht: Winnenthal (5), Bönninghardt (4) Richtung Hamber Busch und an der Ortsgrenze zu Sonsbeck in Veen (Zahl offen).

Vor allem die geplante Windfarm in Winnenthal wird kontrovers diskutiert. Hier plant ein Investor fünf Mühlen mit einer Gesamthöhe von 199 Metern. Voraussetzung ist die Rechtskraft des neuen Flächennutzungsplans (FNP), damit Alpen seinen Beitrag zur Energiewende leisten kann, wenn der Wind weht. Ein komplexes wie zähes Geschehen.

Der Gesetzgeber, so die Überzeugung im Rathaus, lasse Anlagen im Außenbereich ausdrücklich zu. Die Gemeinde habe großes Interesse, die Ansiedlung planvoll „zu steuern“. Das sollen Konzentrationszonen sicherstellen. „Kriegen wir das nicht hin, drohen fast überall Anlagen aus dem Boden zu wachsen“, heißt es aus dem Fachbereich Planung. Wildwuchs also.

Wie er vor 20 Jahren drohte, als 60 Anträge für Windräder im Rathaus landeten. Es gebe keine Alternative, das Interesse von Investoren zu bündeln. Zwischenzeitlich ist bekanntlich jemand im Planverfahren aufgetaucht, mit dem keiner gerechnet hat und der den Standort Winnenthal zu durchkreuzen drohte: der brütende Seeadler auf der Bislicher Insel. Die Gemeinde hat Fachleute beauftragt, die ein Jahr lang geguckt haben, ob der rare Raubvogel bis zu den Rotoren in Winnenthal fliegt. Die Beobachter verneinen das.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hatte verlangt, das erworbene Wissen über das Flugverhalten des Seeadlers in den Umweltbericht einzuarbeiten, der zur FNP-Änderung unerlässlich ist. Das ist geschehen. Wenn nun die Pläne ausgelegt werden, darf sich jeder dazu äußern.