Soziales Wohnen in Alpen : Alpen ermittelt den Bedarf an geförderten Wohnungen

Bei der Vergabe des Willy-Brandt-Platzes an einen Investor spielt auch die Frage nach sozialem Wohnungsbau eine Rolle. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Alpen In Alpen wird der Ruf nach „bezahlbarem Wohnraum“ immer lauter - gerade in Wahlkampfzeiten. Die Verwaltung will darauf reagieren, aber zunächst den Bedarf vor Ort gezielt ermitteln.

Der Bedarf an Wohnraum, den auch Leute bezahlen können, die wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet sind, wird schon lange angemahnt. Klar, dass der Ruf danach von wahlkämpfenden Politikern verstärkt wird. Am Freitag meldete die Verwaltung, dass im Zuge der Ausweisung weiterer Bauflächen im Ortskern von Alpen beabsichtigt sei, mehr bezahlbaren, ausdrücklich geförderten Wohnraum zu schaffen und mögliche Investoren auch vertraglich zur Umsetzung dieser Forderung zu verpflichten.

Um diese Forderung bedarfsgerecht aufzustellen, heißt es aus dem Rathaus, sei zunächst eine fachliche Analyse vorzunehmen, „um hier einen verlässlichen Bedarf zu ermitteln“. Der Bürgermeister bittet daher alle anspruchsberechtigten Interessenten, sich bei der Gemeindeverwaltung mit ihren Kontaktdaten und der gewünschten Personenzahl, für die eine Wohnung gesucht wird, registrieren zu lassen. „Selbstverständlich werden dabei die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung beachtet und eingehalten“, heißt es aus dem Rathaus.