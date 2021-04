Corona-Pandemie : Alpen will bei der Luca-App auf den Kreis Wesel warten

Alpen will bei der Luca-App auf den Kreis Wesel warten

Alpen Alpens FDP sieht in der Kontaktnachverfolgung einen wichtigen Baustein bei der Pandemie-Bekämpfung und spricht sich für die Luca-App aus. Ohne den Kreis Wesel sei der Einsatz des Programms aber nicht sinnvoll, sagt die Gemeinde.

Grundsätzlich befürwortet die Verwaltung den Ansatz, durch Nutzung von digitalen Angeboten die Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter schneller und effektiver zu gestalten, schreibt Bürgermeister Thomas Ahls in seiner Antwort an FDP-Fraktionschef Thomas Hommen. Der hält den Einsatz der Luca-App neben Impfen und Testen für einen wichtigen Baustein in der Pandemie-Bekämpfung und hatte angefragt, ob Alpen die Nutzung der App nicht initiieren könne.