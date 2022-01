Digitalisierung auf dem Lande : Auch Alpen will „weiße Flecken“ tilgen

Nach Xanten und Sonsbeck will auch Alpen vom Spätsommer an den ländlichen Außenbereich mit Glasfaserleitungen digital aufrüsten. Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Alpen Nach Xanten und Sonsbeck will auch die dritte Gemeinde im Bunde das Glasfasernetz in die Außenbereiche bringen. Der grobe Zeitplan steht. Danach braucht es noch ein wenig Geduld. Und die Not wächst spürbar.