Unfall in Alpen : Auto landet auf dem Dach im Vorgarten

Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast) 7 Bilder Pkw landet nach Zusammenstoß im Vorgarten

Alpen/Sonsbeck Unfallträchtig: Erneuter Zusammenstoß an der Kreuzung Dickstraße/Winnenthaler Straße in Veen. Sonsbeckerin (54) wird schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht wohl nicht.

Wieder hat es einen schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dickstraße/Winnenthaler Straße in Veen gegeben. Dabei ist eine 54-jährige Autofahrerin aus Sonsbeck am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr.

Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Wesel, der von der Bönninghardt in Richtung Winnenthaler Straße unterwegs war, hatte nach ersten Ermittlungen der Polizei aus ungeklärter Ursache das Stopp-Schild übersehen und wollte die Kreuzung vermutlich ungebremst passieren. Dabei hatte er offenbar das Fahrzeug der Frau aus Sonsbeck übersehen. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Lkw am Straßenrand zum Stehen kam, landete der Personenwagen auf dem Dach im Vorgarten des Hauses an der Ecke.

Die Fahrerin konnte nach Polizeiangaben das Wrack noch aus eigener Kraft verlassen, musste dann aber fast eine Dreiviertelstunde im Rettungswagen vom Notarzt stabilisiert werden, ehe sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen wurde. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, hieß es an der Unfallstelle. Der 30-jährige Lkw-Fahrer saß lange über dem Lenkrad gebeugt im Cockpit seines Wagens und trug vermutlich einen Schock davon.

Doris und Günter Keilenberg saßen im Häuschen an der Ecke hinten in der Küche beim Kaffee, als es vorm Haus wieder mal krachte. Es war nicht das erste Auto, das in ihrem Vorgarten gelandet ist. „Ab 4 Uhr in der Nacht darf man hier kein Unkraut mehr pflücken“, so die ältere Frau. Immer wieder werde das Stopp-Schild einfach ignoriert.