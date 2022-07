Schützenjubiläum in Bönning-Rill : Erst Mallorca und dann König von St. Heinrich

Alpen Die Schützenbruderschaft St. Heinrich feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einer Mallorca-Party und einem Familienfest. Danach entscheidet sich, wer Jubiläumskönig wird.

Das Stiftungsfest zum 75-jährigen Bestehen der Schützenbruderschaft St. Heinrich in Bönning-Rill geht am Samstag, 9. Juli, in seine entscheidende Phase. Doch zuvor wird am Freitagabend der Römerweg zum Ballermann. Um 19 Uhr startet im Schützenhaus die große Mallorca-Party mit den Schlagersängern Stefan Stürmer und Ina Colada sowie der Kölsch-Band „Kuhl un de Gäng“.

Im Schützenhaus steigt dann am nächsten Tag von 14 Uhr an das große Familienfest, zu dem neben den Mitgliedern auch die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Beim Kinderschützenfest beginnt um 16 Uhr das Preis- und Vogelschießen. Erstmals dürfen auch Mädchen auf den Vogel anlegen. Diesmal sind Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2008 bis 2016 beim Schießwettbewerb des Nachwuchses zugelassen und dürfen auch das königliche Finale bestreiten. Die Kinderschützenkönigin wählt einen König, der Kinderschützenkönig eine Königin. Das Herrscherpaar der Kleinen darf am Sonntag, 10. Juli, samt Throngefolge, mit seinem Hofstaat also, am Umzug vorm Vogelschießen der „Großen“ teilnehmen. Das Familienfest endet am Samstagabend mit dem „Juxschießen“, das von 19 Uhr an seinen Lauf nimmt. Am Sonntag wird’s um 16.30 Uhr ernst am Römerweg. Denn dann beginnt das Preisschießen. Um 19 Uhr, so sieht’s das Programm vor, fällt der erste Schuss beim Königsschießen und das Fiebern beginnt, wer denn wohl im Jubiläumsjahr mit einem Volltreffer den letzten Rest des Vogels von der Stange holt und sich die Krone aufsetzen darf.