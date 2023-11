56-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt Straßensperrung nach Unfall an der Grünthal-Kreuzung in Alpen

Bei einem Verkehrsunfall an der Grünthal-Kreuzung in Alpen ist am Dienstagmorgen ein 56-jähriger Mann aus Rhede leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei ein 56-jähriger Mann aus Ahaus mit einer Sattelzugmaschine samt Anhänger auf der Weseler Straße in Richtung Alpen unterwegs gewesen. Vor der Ampel an der Kreuzung „Grünthal“ hatte sich ein Rückstau gebildet. Deshalb musste der Lkw-Fahrer laut Polizei bereits einige Meter vor der Kreuzung halten. Aus bisher unbekannten Gründen sei der dahinter fahrende 56-jährige Mann aus Rhede mit seinem blauen Volvo plus Anhänger auf den Lkw-Anhänger aufgefahren. „Durch den Aufprall wurde der Anhänger vom Auto getrennt“, berichtet die Polizei. „Der Fahrer des Volvos war augenscheinlich unverletzt, ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus nach Wesel“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Das Auto sowie der Anhänger hätten wegen erheblicher Beschädigungen abgeschleppt werden müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Weseler Straße kurzzeitig voll gesperrt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Alpen ist zu der Unfallstelle alarmiert worden. Die Einsatzstelle wurde abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Darüber hinaus versorgten die Feuerwehrkräfte zusammen mit dem Rettungsdienst den leicht verletzten Volvo-Fahrer. Am Unfallwagen wurde die Batterie abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut.