Aufmerksame Zeugin : Eine wilde Flucht aus Veen endet mit zwei Unfällen in Wesel

Alpen/Wesel Eine Zeugin wurde mitten in der Nacht durch verdächtige Geräusche auf Einbrecher in einer Bäckerei aufmerksam. Sie schlug die Täter in die Flucht und alarmierte die Polizei. Nach einer wilden Verfolgungsjagd wurden fünf Verdächtige vorläufig festgenommen.

Ein nächtlicher Einbruch in die Bäckerei in Veen mündete in einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei und endete schließlich mit einem doppelten Unfall in Wesel. Am frühen Freitagmorgen hatte eine Anwohnerin an der Dorfstraße gegen 2.10 Uhr mehrmals ein lautes Knacken gehört, berichtete die Polizei. Als die Frau aus dem Fenster sah, erspähte sie nach eigenen Angaben zwei Personen an der Bäckerei, die sich an einem Fenster zu schaffen machten. Zudem sah sie zwei Kleinwagen – einen weißen und einen blauen –, die vor der Bäckerei parkten.

Nachdem die Zeugin die Männer laut angesprochen hatte, stiegen diese ins Auto. Beide Wagen brausten über die Sonsbecker Straße Richtung Wesel davon. Die Frau alarmierte die Polizei. Den Streifenwagenbesatzungen wollten die Fluchtautos an der Weseler Rheinbrücke stoppen. Zunächst vergeblich. Beide Fahrer flüchteten mit hoher Geschwindigkeit ins Weseler Stadtgebiet. Auf der B 8 bog ein Fluchtauto in eine Sackgasse und kam in einer Böschung zum Stillstand. Der Streifenwagen fuhr leicht auf das Auto auf. Die Polizisten nahmen beide im Auto sitzende Männer vorläufig fest.

Gegen 4 Uhr meldete sich ein Abschleppunternehmer bei der Polizei, der im Bereich der Rheinbrücken-Baustelle ein Fahrzeug bergen sollte und sich rückversichern wollte. Da die Unfallstelle auf dem Fluchtweg der Diebe lag, fanden Polizeikräfte im Bereich der Brückenbaustelle weiträumig prompt auch das zweite Fluchtfahrzeug. Und sie entdeckten in unmittelbarer Nähe drei Personen, die mutmaßlich am Einbruch beteiligt waren. Auch das Trio wurde vorläufig festgenommen.

Die beiden Autos, in denen sich Einbruchswerkzeug und Münzgeld befanden, wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen kommen aus dem Bereich Essen und Wuppertal. Sie sind zwischen 16 und 27 Jahre alt. Bei dem Einsatz sei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt worden, so die Polizei.

(bp)