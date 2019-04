Alpens Geschäftsleute neu aufgestellt : Neustart beim Alpener Werbering geglückt

Probezeit: Thomas Eckholt steht an der Spitze der Kaufleute. Doch die Krise ist noch nicht besiegt.

Die ganze Hoffnung des Vorstandes ruhte darauf, dass die Jahreshauptversammlung am Mittwochabend nicht die letzte sein und sich ein neuer Vorstand finden würde. „Ich hoffe, dass alle kommen und wir mit einem neuen Vorstand einen Neuanfang starten können“, äußerte sich die stellvertretende Vorsitzende Birgit Muth wenige Minuten vor der Versammlung optimistisch. Was den Zuspruch betraf, sollte sie enttäuscht werden. Trotz des markigen Appells fand nur etwa die Hälfte der Mitglieder den Weg in die Burgschänke. Entscheidend aber war, dass sich ein neuer Vorstand fand und die Aktivitäten des Werberinges so für die nächsten zwei Jahre gesichert sind.