Einzelhandelsstandort Alpen kriselt Die Tage des Werberings scheinen gezählt

Der Werbering in Alpen, steht vor seinem 50. Geburtstag. Nächstes Jahr wär‘s so weit. Aber ob der Zusammenschluss der Kaufmannschaft sein Jubiläum erlebt, ist gerade mehr als fraglich. Statt Jubel über fünf Jahrzehnte im Einsatz für den örtlichen Einzelhandel, droht dem Werbering ein trauriges Ende. Am Mittwochabend fällt bei der außerordentlichen Versammlung im Gasthof Zum Dahlacker eine Vorentscheidung.