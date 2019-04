Typisch Niederrhein : Meister Adebar im Viererpack

Alpen Frühlingsboten: RP-Leser Klaus Wettels hat in Huck ein Storchen-Quartett fotografiert.

(bp) Ein herrlicher Schnappschuss ist RP-Leser Klaus Wettels aus Alpen am Freitagmorgen fast vor seiner Haustür gelungen. Auf dn feuchten, inzwischen wieder sagtig grünen Wiesen an der Rheinberger Straße in Huck grasten lebendige Frühlingsboten. Vier Störche waren hier gelandet, um zu frühstücken. Ein weiteres Indiz, dass sich Meister Adebar am Niederrhein längst wieder heimisch fühlt. Jetzt hoffen die Menschen der Region, dass die stolzen Vögel mit den langen Beinen wieder die zahlreichen Wohnungsangebote nutzen, die sie ihnen machen, und sie sich für einen längeren Aufenthalt entscheiden, um einen Familie zu gründen. Zuletzt hat sich in Orsoy eine Initiative aufgemacht, dem Storch in der Rheinaue eine Nisthilfe zu errichten.