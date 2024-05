SV Viktoria Alpen Weichen für Inklusions-Spielfeld sind gestellt

In Zukunft möchte sich der Verein SV Viktoria Alpen auch für den Inklusionssport öffnen. Doch dazu fehlt es momentan noch an der geeigneten Spielfläche. Bereits im Jahr 2023 hatte der Verein im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss sein Konzept zur Integration von Inklusionssport vorgestellt und deutlich gemacht, dass er das Angebot in diese Richtung gerne erweitern wolle. Nach der letzten Sitzung des Bauausschusses kommt nun Bewegung in die Sache. Denn die Gemeinde Alpen greift dem Verein finanziell unter die Arme.