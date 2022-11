Karneval in Alpen : Die Besenbinder erinnern an die Helden der Kindheit

Alpen Wenn op der Hei der Hoppeditz erwacht, blickt das Narrenvolk gern von oben auf die Nachbarn im Veener Tal herunter. Aber auch über sich selbst können die Heier lachen.

„Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau .“ So begann das Hoppeditzerwachen auf der Bönninghardt, während die Erkennungsmelodie und das Logo der ARD-Tagesschau auf dem Bildschirm flimmerten. Daneben saß im TV-Kasten Nachrichtensprecher Präsident Leo Sonnefeld, um mitzuteilen, dass in Veen die Kirchturmuhr um 17 Uhr stehengeblieben sind. Daher seien die Veener morgens tagelang nicht zur Arbeit gegangen. Neckereien über die Veener gehören beim Hoppeditz-Erwachen auf der Hei zum guten Ton.

Dann kündigte der Sprecher eine Sondersendung an mit „Helden der Kindheit“ wie Wikinger Wickie mit gebrochenem Finger, Troll Pumuckl , der gerade nicht könne, und Comicfigur Homer Simpson, der den schnellen Brüter in Kalkar einschaltet. Live ergänzte Papa Schlumpf, Elferrat Sebastian Pinnow, die Schlümpfe hätten‘s schwer, weil ihre Pilzhäuser von Pilzsammlern gefressen würden.

Am 3. Februar steigt die Seniorensitzung, am 4. Februar die große Büttensitzung. Karten in der Gaststätte Thiesen oder unter Tel. 0157 3259 00074 oder per E-Mail an besenbinder.karneval@gmail.com.