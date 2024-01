Karneval in Alpen Die Froschdorf-Piraten stechen in See

Als es aber darum ging, das Motto des diesjährigen Winterfestes „Die Piraten entern das Froschdorf und besetzen den Adlersaal“ optisch in Szene zu setzen, stießen selbst die erfahrenen Obernarren an ihre Grenzen. Dabei hatte die Idee, in Piratenkostümen auf der schwimmenden Plattform des Menzelener Freizeitsees das passende Bild zum Motto abzugeben, durchaus seinen Charme. Das Feuerwehrboot zur Überfahrt stand auch schon bereit, doch dazu sollte es nicht kommen, erklärt Sitzungspräsident Manfred Ingenfeld: „Es stellte sich heraus, das zwei von uns nicht schwimmen können. Damit war klar, dass wir an Land bleiben müssen. Wenn wir früh genug gewusst hätten, dass in der Flöth gerade wieder Wasser ist, wären wir dort hingegangen.“