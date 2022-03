Waldspielplatz auf der Bönninghardt ist startklar : Beim Waldfegen kommen Ideen zur Dorfentwicklung auf

Alpen-Bönninghardt Der beliebte Waldspielplatz auf der Bönninghardt ist wieder startklar für die Saison. 40 Freiwillige haben das Areal vom Herbstlaub befreit. Und es gibt weitere Gestaltungsvorschläge.

40 Bönninghardter waren beim traditionellen Waldfegen dabei, zu dem der örtliche Förderverein für Naturschutz und Brauchtum eingeladen hatte. Die Helfer fegten auf einem rund 12.000 Quadratmeter großen Gelände an der von-Laer-Straße das Herbstlaub zusammen, um den beliebten Waldspielplatz wieder startklar für die Saison zu machen.Beim Reinemachen kamen aber auch viele Ideen auf, wie sich Waldspielplatz und Bönninghardt in den kommenden Jahren entwickeln könnten.

„Wir wollen die Gemeinschaft fördern, Neubürger am Dorfleben beteiligen“, sagte Alexander Kröll als Vorsitzender des Fördervereins, der ein Dachverband der Bönnighardter Vereine ist. Der Förderverein trägt zu dieser Gemeinschaft mit der Pflege des Waldspielplatzes bei, der 2021 um eine Seilbahn erweitert wurde. Im vergangenen Jahr kamen noch ein Waldlehrpfad und das Waldklassenzimmer dazu. „Die Kinder der Kita St. Martinus sind jede Woche einen Tag hier“, sagte Kröll. „Auch die Schüler der Bönninghardtschule kommen regelmäßig.“ An den Wochenenden besuchten ferner bis zu 500 junge Besucher täglich den Waldspielplatz. Einige Familien kämen eigens aus dem Ruhrgebiet angereist.

Ortsvorsteher Herbert Oymann dachte beim Waldfegen über zukünftige Projekte nach, zum Beispiel darüber, den Waldspielplatz in einen Rundwanderweg auf der Hei einzubinden, einen Mountainbike-Trail anzulegen und einen Frisbee-Parcours zu bauen. „So wie Golfer an verschiedenen Stationen den Ball einlochen, könnten Werfer hier die Scheibe in ein Netz werfen“, erklärte der Ortsvorsteher seine Vision.

Ein weiterer Wunsch für die Dorfentwicklung: Auf der Hei könnte eine Bäckerei mit einem Kompaktsupermarkt, also einem Supermarkt mit bis zu 100 Quadratmetern Fläche, entstehen, in dem alle Lebensmittel zu haben wären, aber nur in begrenzter Markenauswahl. Für den 9. April, 18 Uhr, hat Oymann ein „Frühlingsgespräch“ organisiert, bei dem Bürger in der Bönninghardtschule vortragen können, welche Ideen sie für die Entwicklung des Dorfes haben. „Auf der Hei kommen Natur und Gemeinschaft zusammen“, so Oymann.