Nach 15-jähriger Pause Waldfest auf der Hei feiert gelungenes Comeback

„Wir dachten, es sei an der Zeit, einen neuen Versuch zu wagen und das Waldfest wieder aufleben zu lassen“, so der erste Vorsitzende Alexander Kröll. Dazu kamen der 950. Geburtstag der Gemeinde sowie das Motto „Alpen begeistert“ als Anlass gerade recht. „Das Besondere am diesjährigen Fest ist die Mitwirkung vieler freiwilliger Helfer außerhalb der Heier Vereine, die sowieso auch in den früheren Jahren schon an der Planung und Durchführung des Festes beteiligt waren“, betonten die beiden Vorsitzenden. Rund 40 Personen halfen bei den Vorbereitungen, installierten die stimmungsvolle Beleuchtung, sorgten für das Catering und den Getränkeverkauf. Das zeige den Zusammenhalt im Besenbinderdorf. Eingeladen waren natürlich nicht nur die Bönninghardter Bürger, sondern auch die der restlichen Dörfer Alpens sowie der umliegenden Region.