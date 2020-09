Kommunalwahl in Alpen : Wahllokal Fidos hat eine neue Adresse

Alpener können in der Gaststätte Fidos ihr Kreuzchen setzen (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Alpen Wie die Verwaltung mitteilt, wird bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, das bisherige Wahllokal 10 „Gaststätte Fidos“ (alt) in Drüpt von der Drüpter Straße 31 in die neue Gaststätte Fidos an der Grünthal-Kreuzung verlegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass in allen Wahllokalen Maskenpflicht besteht und die Sicherheitsabstände einzuhalten sind. Die Wähler werden zudem gebeten, ihren eigenen Schreibstift (keinen Bleistift) mitzubringen, um auf den fünf Stimmzetteln ihre Kreuzchen zu machen. Anträge auf Briefwahl können noch bis Freitag, 11. September, 18 Uhr, persönlich oder schriftlich beim Wahlamt gestellt werden – online bis Donnerstag, 10. September, 18 Uhr.

Die öffentliche Wahlergebnispräsentation im Rathaus fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Mann kann die einlaufenden Ergebnisse aus den Wahllokalen aber online und live über die Homepage der Gemeinde Alpen unter www.alpen.de verfolgen. Die Verkündigung des vorläufigen Endergebnisses wird als Live-Stream unter www.alpen.de/alpen-live zur Verfügung gestellt. Infos bei Ludger Funke, Tel. 02802 912510, E-Mail an Ludger.Funke@alpen.de

(RP)