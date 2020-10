Kommunalpolitik in Alpen : Schwarz-Grüne Listenverbindung steht

Alpen CDU und Grüne tun sich für die konstituierende Sitzung des Rates zusammen, um Personalien zu regeln. Die Grünen sollen als neue zweite Kraft künftig mehr Einfluss bekommen. Peter Nienhaus soll Zweiter Vize-Bürgermeister werden.

In Alpen brechen politisch andere Zeiten an – nicht radikal andere, aber in ihrer Nuancierung durchaus bemerkenswert, weil sich erkennbar was bewegt hat. Mit dem Kommunalwahl-Ergebnis vom 13. September hat auch die Wählerschaft in Alpen die politische Farbpalette ein wenig aufgemischt. Grün ist kräftiger daraus hervorgegangen, Rot verblasst. Als Ausdruck der neuen Zeit hat die Redaktion die erste gemeinsame Presseerklärung von CDU und Grünen erreicht. Darin kündigt Schwarz-Grün die Bildung einer gemeinsamen Liste an zur Regelung wichtiger Personalien. Die wichtigste: Peter Nienhaus, bei den Grünen in Personalunion Chef der Partei und der Fraktion wird neuer Zweiter Stellvertretender Bürgermeister. Darauf hat sich Schwarz-Grün im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des Rates am Freitag, 6. November, 18 Uhr, verständigt.