Weiterentwicklung des Enkeltricks : Volksbank warnt Kunden vor neuer Betrugsmasche

Alpen Erst ruft ein angeblicher Verwandte an, dann meldet sich angeblich das Landeskriminalamt: Offenbar haben Betrüger den sogenannten Enkeltrick weiterentwickelt. Die Volksbank Niederrhein erklärt, worauf zu achten ist.

Die Volksbank Niederrhein warnt ihre Kunden vor einer neuen Version des sogenannten Enkeltricks: Demnach ruft jemand an und gibt sich als Verwandter aus, der dringend eine hohe Geldsumme benötige. Der Kunde wittert zwar den Betrug und beendet das Gespräch, um die Polizei zu verständigen. Aber, und das sei besonders perfide an dieser neuen Masche, erklärt die Volksbank: Der betroffene Volksbank-Kunde werde dann von einem angeblichen Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) angerufen, der sich erkundige, ob der Kunde soeben von Betrügern kontaktiert worden sei – das LKA sei aber dabei, sie zu überführen. Deshalb solle der Kunde zum Schein auf das Geschäft eingehen und den Betrag zur Übergabe bereithalten, während das LKA in der Nähe sei. In diesem Telefonat werde sogar zu einer vermeintlichen Polizeiwache verbunden, die sich für die Unterstützung bedanke.