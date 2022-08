Ausbildung am Niederrhein : Volksbank in Alpen begrüßt sechs neue Auszubildende

Alpen Die Volksbank Niederrhein setzt auf eine gute Ausbildung und bietet jungen Leuten in der Region eine berufliche Perspektive.

„Wir investieren gezielt in eine erstklassige Ausbildung und bieten jungen Menschen bei ihrer beruflichen Entwicklung interessante Perspektiven“, sagte Lohmann. Wie in den Jahren davor stelle die Bank ihren Berufsstartern bei guten Leistungen eine spätere Übernahme in Aussicht, so der Vorstand. Bevor die Ausbildung richtig beginnt, lernen die Azubis sich untereinander und die Abläufe im Berufsalltag erst mal kennen. So bekommen die Berufseinsteiger in den ersten Tagen wertvolle Tipps für einen guten Start.