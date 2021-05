Voba-Talkrunde zu Enkeltrick : Bürger fragen – Polizisten antworten

Alpen Beim nächsten Voba-Talk der Volksbank Niederrhein am 1. Juni geht es darum, wie man sich vor Betrügern schützen kann. Zwei erfahrene Polizeibeamte stehen Rede und Antwort. Moderator ist Guido Lohmann.

Die ältere Frau wollte nur ihrer Enkelin helfen, also übergab sie einem unbekannten Mann einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Dass es ein Betrug war, bemerkte sie erst, als es zu spät war. Die Kriminellen hatten ihr so überzeugend die Geschichte von der Enkelin erzählt, die sich angeblich eine Wohnung kaufen will, dass die Frau darauf hereingefallen war.