Alpener Pflugschmiede ist längst eine Weltfirma Unternehmer Viktor Lemken ist auch mit 85 noch ein absoluter Technik-Freak

Viktor Lemken ist am Sonntag 85 Jahre alt geworden. Doch sein „Höhepunkt des Jahres“, wie er im Gespräch mit der Redaktion mal gesagt hat, steht noch aus. Der Besuch der großen Landwirtschaftsmesse Agritechnica, die nach langer Corona-bedingter Pause Mitte November wieder in Hannover stattfindet. Den Besuch am Messestand mit der Strahlkraft der Farbe Blau lässt sich der Mann, der noch regelmäßig ins Büro kommt, nicht nehmen.