Alpen: Viktor Lemken bekommt zum 80. eine eigene Straße

Alpen Das Straßenschuld hat ihm Bürgermeister Thomas Ahls zum 80. Geburtstagstag überreicht. Nun soll die Politik die „Viktor-Lemken-Allee“ ins Straßenverzeichnis aufzunehmen.

Als Viktor Lemken am 24. September seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, hat ihm Bürgermeister Thomas Ahls ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Er überreichte dem Seniorchef des weltweit agierenden Familienunternehmens ein Straßenschild mit der Aufschrift „Viktor-Lemken-Allee“. Heute soll die Politik den nächsten Schritt machen und aus der symbolischen Geste einen offiziellen Akt machen. Die Verwaltung schlägt vor, den abgebundenen, ungefähr 80 Meter langen Abschnitt der Weseler Straße zwischen der Drüpter Straße und der B 58 in „Viktor-Lemken-Allee“ zu taufen. Darüber befindet der Bauausschuss heute in seiner Sitzung, die um 17 Uhr im Rathaus beginnt. Der Abschnitt ist inzwischen entwidmet und soll dem Firmengelände übertragen werden.