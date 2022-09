Unfall in Alpen : Vier leicht verletzte Personen bei Zusammenstoß

Alpen An einer Ampel-Kreuzung auf der B 57 in Menzelen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos vier Menschen leicht verletzt worden. Es gibt unterschiedliche Aussage über die Signale.

Vier Verletzte Die Einheit Menzelen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen ist am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr alarmiert worden. Nach einem Unfall auf der Xantener Straße (B 57) drohten aus den zwei beteiligten Fahrzeugen Betriebsmittel auszulaufen. Während sich die Rettungskräfte um die vier leicht verletzten Personen kümmerten, sorgten die Wehrleute dafür, dass es zu keinen Umweltschäden kam. Der Unfallort wurde abgesperrt und für Brandschutz gesorgt. An den Autos wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde ein Spezialunternehmen (Bild) herangezogen. Nach Polizeiangaben war das Auto eines 39-jährigen Fahrers aus Xanten, der in Richtung Grünthal unterwegs war, an der Ampel-Kreuzung in den Wagen eines 59-Jährigen Fahrers aus Menzelen gekracht, der von der Schulstraße auf die Bundesstraße fuhr. Über den Signalstand der Ampel gebe es unterschiedliche Angaben der Unfallbeteiligten, so die Polizei. Aber es lägen Zeugenaussagen vor.