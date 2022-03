Extra-Spende der Sparkasse am Niederrhein : Viele trommeln in Menzelen für die gute Sache

Menzelen/Veen Die musikalischen Projekt-Wochen mit Trommel-Coach Thomas Soukou (wir berichteten ausführlich) haben die Kinder der Wilhelm-Koppers-Grundschule mit ihren Standorten Menzelen und Veen sowie ihre Lehrerinnen nachhaltig begeistert.

Angenendt hat diesmal 212 Kalender mit Motiven seiner Heimat an den Mann oder die Frau gebracht – so viele wie noch nie. Sogar bis nach Australien, wo eine ehemaligen Gastschülerin lebt, und nach Spanien, der neuen Heimat eines Menzelners, sind Kalender verschickt worden. Am Ende hatte der fotografierende Wanderer 1089,80 Euro übrig, der er fürs Trommeln in der Schule spendiert hat. Die Sparkasse legte noch mal 250 Euro drauf.