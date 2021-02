Digitales Trauzimmer :  Ja-Wort aus Alpen längst live in den USA zu sehen

Alpen Die Alpener FDP hatte nach der Möglichkeit eines digitalen Trauzimmers gefragt. Antwort des Bürgermeisters: „Gibt es schon längst.“

Die Gemeinde eröffne Brautpaaren, die weiter analog im Rathaus Ja sagen, bereits „seit langem, auch schon vor der Corona-Pandemie“, die Möglichkeit, Gäste einzuladen, die Zeremonie per Videoübertragung live zu verfolgen, erläutert der Bürgermeister in seinem Schreiben. Dieses Angebot werde jedem Paar beim Traugespräch unterbreitet. Und, wen wundert’s, es werde gerade „verstärkt nachgefragt“.

So habe es in der Vergangenheit schon weltweite Übertragungen aus dem Trauzimmer im Alpener Rathaus gegeben, bei denen Menschen in Australien, Neuseeland oder in den USA am Bildschirm dabei gewesen sind, als Brautpaare den Bund fürs Leben geschlossen haben. Auch die Übertragung zu Oma und/oder Opa ins Altenheim beispielsweise sei möglich, wenn der Gesundheitszustand oder wie jetzt der Lockdown den Weg zur Trauung ins Rathaus nicht zulasse, berichtet Thomas Ahls.