Verkehrsunfall in Alpen Fahrzeuge stoßen zusammen – zwei Menschen verletzt

Am Donnerstagabend ist ein 19-jähriger Mann aus Geldern bei einem Autounfall auf der Sonsbecker Straße in Veen schwer verletzt worden. Sein Fahrzeug stieß, wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, gegen 19.40 Uhr in Höhe der Einmündung Holländer Straße mit dem Wagen eines 28-jährigen Mannes aus Sonsbeck zusammen, der, aus Richtung Veen kommend, nach Sonsbeck unterwegs war. Die Fahrzeuge kamen infolge der Kollision von der Fahrbahn ab. Der Sonsbecker wurde leicht verletzt. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Denn die Bergung der Fahrzeuge war nicht ganz leicht. Die Feuerwehr-Einheiten Alpen und Veen rückten aus, insbesondere weil es sich bei einem der Unfallfahrzeuge um ein Elektroauto gehandelt hat, dessen Hochvoltbatterie aber augenscheinlich nicht beschädigt war, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen berichtete. Zur Sicherheit sei das E-Fahrzeug intensiv beobachtet und am Ende durch den Abschleppdienst unter speziellen Vorkehrungen abtransportiert worden. Nach zwei Stunden war der Einsatz auch für die Wehrkräfte beendet.