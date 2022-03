Bürgernähe in Alpen : Havis macht den Haushalt leichter lesbar

Das Programm Havis macht über Säulen anschaulich, woher Alpen Geld bekommt und wofür es die Gemeinde ausgibt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kommunale Haushalte waren immer schon Bücher mit vielen Siegeln. Erst recht nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements – kurz NK – und dem damit verbundenen Einzug kaufmännischen Denkens und Handelns in den Amtsstuben. Für Menschen mit Buchhalter-Knowhow war‘s sicher ein bedeutsamer Schritt. Doch selbst erfahrenen Kommunalpolitikern ging mit der doppelten Buchführung bisweilen der Überblick über die Finanzen im Rathaus verloren. Wie soll da erst der steuerzahlende Mann oder die steuerzahlende Frau draußen verstehen, wie seine oder ihre Gemeinde finanziell aufgestellt ist. Alpen geht da nun aktiv einen Schritt auf die Bürgerschaft zu.

Auf der Homepage der Gemeinde wird der Versuch unternommen, das komplizierte Zahlenwerk, das einen Umfang von knapp 600 Seiten hat, zu entschlüsseln und somit begreifbarer zu machen. Der Haushaltsplan der Gemeinde wird vom Programm Havis, das das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) in Kamp-Lintfort zur Verfügung stellt, in einer visuellen Web-Anwendung dargestellt. Havis macht es möglich, sich Haushaltsplan-Daten in Form von Grafiken, Diagrammen und Tabellen anzeigen zu lassen. „Ein erster Schritt, auf digitalem Weg für alle mehr Transparenz zu schaffen“, sagt Thomas Schmidt, studierter Betriebswirt und seit zwei Jahren Mitarbeiter in der Kämmerei, bei der Präsentation am Dienstag. Er hat Havis eingebettet in wesentliche, knackig auf den Punkt gebrachte Basisinformationen über die Haushaltsplanung im Rathaus.

Info Ein gutes Beispiel, das Schule machen kann In den Anfängen Havis, das Programm zur Visualisierung kommunaler Haushaltsplanung, steht über das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) allen Städten und Gemeinden zur Verfügung, die angeschlossen sind. Alpen sei nach Kamp-Lintfort und Hünxe erst das dritte Rathaus, das auf diese Möglichkeit zurückgreift, um Bürger auf digitalem Wege näher an die Finanzplanung heranzuführen. Auch Politiker könnten davon profitieren, hieß es.

Bürgermeister Thomas Ahls jedenfalls ist ganz begeistert, was sich da auf der Seite www.alpen.de unter dem Stichwort Finanzen nun findet. „Eine tolle Sache.“ Er gehe davon aus, dass jeder und jede, der oder die sich auf den Pfad begebe, einen Ertrag davon habe. „Damit werden viele etwas anfangen können“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Thomas Schmidt erläuterte den Schritt der Kämmerei in Alpen hin zu mehr Transparenz bei der Haushaltsplanung. Foto: Armin Fischer (arfi)

So kommt man hin: Auf der Startseite der Homepage „Alpen begeistert“ auf den Reiter „Rathaus & Politik“ klicken. Unter „Bürgermeister“ findet sich ganz unten der Menüpunkt „Finanzen“. Klick. Dann öffnet sich die grafische Darstellung der drei Komponenten des kommunalen Finanzsystems: Finanzplan, Bilanz und Ergebnisplan. Diese drei Begriffe werden anschließend kurz erläutert und voneinander abgegrenzt. In der Kürze liegt bekanntlich die Würze, aber der Laie wird hier nicht unbedingt mitgehen, weil das Vokabular arg kaufmännisch und er/sie auf der Strecke bleibt. Macht an der Stelle aber nichts.

Es lohnt sich, die unten angebotenen Planwerke – Haushalt 2021, 2022 oder Jahresrechnung 2019 – anzusteuern und sich mit Mut zur Lücke hinein zu begeben. Wer sich nicht abschrecken lässt und Geduld aufbringt, wird einiges erfahren können. Zunächst mal, wie ein Haushalt überhaupt zustande kommt und dass Bürger durchaus Mitspracherechte haben.

Dann ist der Klick frei zu Harvis, um sich Eckdaten bildlich zeigen zu lassen. Man sieht sofort, dass in diesem Jahr unterm Strich beim Abgleich von Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan ein Loch von 3,1 Millionen Euro klafft. Und man kann erkennen, dass Steuern und Abgaben 72 Prozent der Einnahmen ausmachen und bei den Ausgaben „Transferleistungen“ an den Kreis Wesel beispielsweise fast die Hälfte.

Wer möchte, kann noch tiefer in die einzelnen Produkte einsteigen. und erfährt so beispielsweise in der „nächsten Ebene“ unter „Schulträgeraufgaben“, dass für jede der drei Grundschulen 10.000 Euro für PC-Ausstattung zur Verfügung stehen. Zudem kann man darüber staunen, dass in diesem Jahr allein zehn Millionen Euro in die energetische Sanierung der Sekundarschule fließen.

Wer einen relativ schnellen Überblick über Alpens Finanzsituation insgesamt sucht, sollte sich im „Haushaltsplan“ den Vorbericht vornehmen. Der ordnet die Eckdaten ein und gibt Prognosen. Anzeichen für eine drohende Haushaltssicherung sucht man vergeblich. Das wird nicht nur Kämmerin Andrea Brochtrup freuen.

(bp)